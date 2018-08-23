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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:30 ص
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النيابة تستعجل تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى قضية "رشوة مدينة الشروق"

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:00 ص
النيابة تستعجل تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى قضية "رشوة مدينة الشروق" رشوة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تأكيد بصمة صوت المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا " برشوة مدينة الشروق"، بعد إنكار جميع المتهمين للتهم الموجهة لهم.

وقد  ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، و 2 مشرفين بالجهاز، ومدير أمن جهاز مدينة الشروق، ومدير الصرف الصحى، بتهمة تلقى الرشوة من شركة نظافة خاصة لتسهيل إجراءات التعاقد معها داخل الجهاز، وإنهاء بعض المستخلصات للشركة داخل الجهاز.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 2 من موظفى شركة النظافة أحدهما مدير التعاقدات بالشركة، بتهمة دفع الرشوة.

واجهت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، المتهمين بالتهم الموجهة لهم وبالتسجيلات الصوتية التى تم تسجيلها للطرفين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وأنكر المتهمون جميعًا تهمة تلقى الرشوة، كما أنكر موظفو شركة النظافة دفع أى مبالغ على سبيل الرشوة.

وأوضحت تحقيقات النيابة، قيام مسئولى شركة النظافة بدفع مبلغ مالى لم يتم تحديده، لمسئولى جهاز مدينة الشروق لإنهاء بعض التعاملات داخل الجهاز والمدينة، كما توصلت التحقيقات لقيام مسئولى شركة النظافة بوضع مبلغ الرشوة داخل سيارة مسئولى الجهاز وعدم تسليمهم المبلغ وجهًا لوجه، وهو ما تم تأكيده بعد القبض على المتهمين دون المبلغ المالى المتفق عليه بين المتهمين.

وأمرت النيابة بإرسال جميع التسجيلات الصوتية للمتهمين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من بصمة الصوت الخاصة بالمتهمين وإعداد تقرير عن مدى صحة البصمة الصوتية المسجلة للمتهمين.

 

 

 


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ننشر تفاصيل تحقيقات النيابة العامة فى قضية رشوة مدينة الشروق

رشوة مدينة الشروق

رشوة جهاز الشروق

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