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المجلس القومى للمرأة يعلن ضبط 15 حالة تحرش بحديقة الحيوان

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:18 م
المجلس القومى للمرأة يعلن ضبط 15 حالة تحرش بحديقة الحيوان تحرش - أرشيفية
كتب محمود راغب
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واصل المجلس القومى للمرأة  لليوم الثانى برئاسة الدكتورة مايا مرسى جهوده لحماية النساء والفتيات  خلال مواسم الأعياد والمناسبات الخاصه، وقد خصص مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس غرفة عمليات تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات على الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس آب، والبريد الإلكترونيomb.office@yahoo.com.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس أن فريق عمل المكتب خلال جولته الميدانية وبنهاية ثانى أيام عيد الأضحى، وبالتنسيق مع قوات الشرطة التى أكدت أن الشرطة النسائية تمكنت من القبض على (15) حالة تحرش بحديقة الحيوان وتم تحرير محاضر لهم، مؤكدة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية سيتم الحصول على كافة بيانات المتقدمات بالبلاغات غدا والتواصل معهن من خلال فريق عمل غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة لتقديم المساندة القانونية والاجتماعية اللازمة لهن.

وأشارت "العادلى"، إلى أن فريق عمل المكتب قام بالتغطية الميدانية لعدد من المناطق خلال الفترة الصباحية، وهى حديقة الفسطاط ، وحديقة الحيوان، والحديقة الدولية، وفى الفترة المسائية تم النزول إلى مناطق وسط البلد ومناطق التجمعات بالسينمات.

وأضافت أن المكتب استقبل خلال اليوم الثانى عددا من  شكاوى السيدات عبر الواتس آب والخط الساخن ، تمثلت فى شكاوى العنف ضد المرأة، وقضية الميراث ، وتم إفادة الشاكيات بالمشورة القانونية اللازمة.


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القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

شكاوى التحرش




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