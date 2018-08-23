المجلس الرئاسى الليبى يأمر بتحقيق فورى فى هجوم بوابة كعام

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أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية ، اليوم الخميس، عن تكليف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للتحقيق الفورى والقبض على المعتدين فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف بوابة كعام الواقعة بين مدينتى زلتين والخمس.

وذكر موقع بوابة الوسط الليبى أن المجلس الرئاسى أدان ، فى بيان ، الهجوم الذى أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة بالتمركز فى البوابة.

وأشار المجلس إلى أنّ هذه الجريمة التى ارتكبت خلال أيام عيد الأضحى لا يقوم بها سوى قتلة مجرمون تجردوا من إنسانيتهم ومن كل القيم والمبادئ والشرائع الدينية والأخلاقية ، مشددًا على أن مثل هذه الجرائم لن تزيد الليبيين سوى الإصرار على محاربة الإرهاب فى كافة أنحاء البلاد.

وأوضح أن ليبيا تواجه عدوًا يمتهن الإرهاب ويستهدف استقراراها ، مؤكدًا تسخير الإمكانيات المتاحة لمحاربته والحصول على كل دعم ممكن للرصد والملاحقة وإنزل العقاب الرادع.