الليرة التركية تواصل الانهيار مع استمرار التصريحات العدائية لواشنطن

رويترز

تراجعت الليرة اليوم الخميس لتظل تحت ضغط مع استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مصير رجل دين مسيحى دون بادرة حل.

وقالت أنقرة إن واشنطن تشن "حربا اقتصادية" ولا تبدى احتراما للنظام القضائى فيما يتعلق بقضية أندرو برانسون الذى يحاكم فى تركيا بتهم إرهاب وهى القضية التى أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى.

ونزلت الليرة 1.1% إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة.

والعملة منخفضة 38% هذا العام وتغذى أزمة العلاقات الأمريكية التركية خسائرها التى أطلقتها ابتداء بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح فى الأسواق الخارجية. والأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين فى عطلة بمناسبة عيد الأضحى.