الكرملين يأسف على لا مبالاة أمريكا قبل اجتماع مع مستشار ترامب

رويترز

قال الكرملين اليوم الخميس إنه يستشعر افتقار واشنطن للرغبة فى إيجاد مجالات يمكن فيها تحسين العلاقات.

جاء ذلك قبيل اجتماع مقرر في وقت لاحق اليوم الخميس فى جنيف بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في أول لقاء رفيع المستوى بين الجانبين منذ المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والأمريكي في هلسنكي في يوليو تموز.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن الاجتماع "سيمثل فرصة أخرى لبحث جميع المسائل الواردة على جدول أعمالنا والمعروفة جيدا ومحاولة تحديد القضايا يكون زملاؤنا لديهم بعض الاستعداد على الأقل لإجراء حوار بشأنها".

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "(لكننا) نستشعر في الوقت الراهن غياب مثل هذه الرغبة".