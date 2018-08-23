القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.غ.أ"27 عاما فران ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.ش.ص"19 عاما عاطل مقيم القنطرة غرب بحوزته سلاح ابيض"مكواه" والمتهم "محمود.ع.ب"21 عاما عاطل ومقيم نفس العنوان بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.م.ج"23 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "صابر.ج.م"عاطل مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "وليد.ع.ح"27 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.