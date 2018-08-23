"القابضة للمياه" تحرر محاضر لمحلات الجزارة حال إلقاء مخلفات الذبح بالبالوعات

كتب أحمد حسن

تأهب واستعداد وإعلان حالة الطوارىء أعلنت عنها شركات المياه بمختلف المحافظات، طوال أيام عيد الأضحى، ومناوب لكل رئيس شركة على مدار الساعة، وفرق إصلاح جاهزة للدفع بها حال انسداد بالوعات الصرف.

رؤساء شركات المياه يعلنون حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى

رؤساء شركات المياه أعلنوا حالة الطوارىء واستمرارها طوال إجازة عيد الأضحى، وغرفة عمليات مستمرة داخل كل شركة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية المشكلة داخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، شدد على ضرورة متابعة رؤساء شركات المياه منظومة الطوارئ واللاسلكى وانتظام العمل بها لمتابعة المستجدات والمواقف الطارئة بالمحطات ومواقع حدوث كسور مواسير المياه أو الصرف الصحى ومتابعة الإصلاح لحظة بلحظة بنطاق المحافظة التى تخدمها الشركة التابعة.

وأكد أنه ناقش مع كل شركة على حدة ، والحلول الفنية العاجلة للمناطق الساخنة، لافتا إلى أنه شدد على تكثيف حملات إزالة التعديات على خطوط المياه لتقليل الفاقد التجارى، مراجعة الفواتير وشكاوى القراءات.

وبما يتعلق بقضية إلقاء مخلفات الأضاحى والدم فى بالوعات الصرف الصحى، قال المهندس ممدوح رسلان، أن هناك لجان تحمل ضبطية قضائية ستقوم بعمل محاضر لأى محل جزارة أو مواطن يلجأ لالقاء مخلفات الأضاحى فى بالوعات الصرف الصحى.

وأشار إلى أنه سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة، وتغريمهم بالإضافة إلى غلق محلات الجزارة، الخاصة بهم.

شركة مياه الجيزة تشكل غرفة عمليات على مدار الساعة لمواجهة أى إشكالية تحدث

من جانبه قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أكد لـ"اليوم السابع" أنه قرر تشكيل غرفة عمليات داخل الشركة تعمل على مدار الساعة، بالإضافة لغرفة الأزمات والتى تتضمن نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديريى العموم.

وأوضح المهندس منصور بدوى، أنه تم توفير أسطول سيارات مياه للدفع بها طوال فترة أجازة العيد للمناطق المتأثرة من انقطاع المياه نتيجة لنقص كميات المتجة فى ظل العجز والنقص الذى تعانى منه المحافظة من كميات المياه المنتجة.

وفى السياق ذاته، قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة، أن محافظة القاهرة تعد المحافظة الوحيدة التى لا توجد بها نقاط ساخنة بمعنى نقاط يحدث بها ضعف أو عجز فى المياه، ولكن بالرغم من ذلك تم تشكيل غرفة عمليات، وتعيين رئيس مناوب لحل أى إشكالية تحدث.

فيما أكد المهندس عادل حسن أن الشركة أعلنت حالة الطوارىء، وتم منع الغجازات خلال عيد الأضحى، وهناك فرق إصلاح ستكون متواجدة على مدار الساعة لمواجهه أى انسداد أو كسر فى الخطوط، وتوزيع عدد من الشفاطات وفرق الإصلاح للأماكن القريبة من المجازر الالية والحدائق والمنتزهات.