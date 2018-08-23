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العثور على جثة شاب ملقاة فى الزراعات بدمنهور

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:56 ص
العثور على جثة شاب ملقاة فى الزراعات بدمنهور جثة ـ صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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عثر أهالى عزبة زويل التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر ملقاة بإحدى الأراضى الزراعية.
 
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب بإحدى الأراضى الزراعية بنطاق مركز دمنهور.
 
 
انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور، برئاسة المقدم أحمد سمير رئيس المباحث، و تبين العثور على جثة م.ش، بإحدى الأراضى الزراعية بعزبة زويل التابعة لمركز دمنهور.
 
 
وجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى لسرعة كشف غموض الحادث وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
 
 
 

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