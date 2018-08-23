"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 39 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الخميس، وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 39.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المتوفين هم الحاج محمود السيد أحمد محمد، من محافظة الإسكندرية، 63 عاما، ويتبع حج السياحة، والحاج جامع عبدالحميد أحمد حمد، 81 عاما، من محافظة أسوان، ويتبع حج القرعة.

وأكد أن المتوفين توفيا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقلهما للمستشفيات، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.