"الصحة السعودية" تجرى 579 قسطرة و36 عملية قلب مفتوح و12 ولادة خلال موسم الحج

كتب هيثم سلامة

قال توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، إن الوزارة وفرت فى مناطق الحج الرعاية الصحية للحجاج من خلال 25 مستشفى بسعة إجمالية تبلغ 5,000 سرير، و155 مركزًا للرعاية الأولية، و180 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة والمستشفى الميدانى.

وأضاف وزير الصحة السعودى، أنه تمت معاينة أكثر من مليون و600 ألف حاج فى المنافذ الصحية، حيث وفرت الوزارة، 360 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال فى منافذ الدخول وإعطاء 480 ألف جرعة للقاح الأنفلونزا الموسمية ولقاح الحمى الشوكية لحجاج الداخل وسكان مكة والمدينة.

وأشار، أن منشآت وزارة الصحة بالسعودية فى مناطق الحج أجرت هذا العام 579 قسطرة قلبية و36 عملية جراحية مفتوحة للقلب و2,056 جلسة غسيل كلى و181 عملية تنظير للجهاز الهضمى، وشهدت منشآت الوزارة فى مكة والمشاعر 12 حالة ولادة.



تصريحات وزير الصحة السعودى

يذكر أنه فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة، يواصل ضيوف الرحمن، أداء مناسك ومن المقرر أن يفعل الحجاج، ما فعلوه فى اليوم الحادى العشر، عقب يوم النحر الثلاثاء الماضى، ويرمى الحجاج الجمرات الصغرى ثم الوسطى، ثم الكبرى، ولابد من مراعاة هذا الترتيب، حيث يتم الرمى بسبع حصيات، ويكبر الحاج مع كل حصاة، ويسن له أن يدعو عند الجمرتين الصغرى والوسطى، ويكون وقف الرمى بعد الزوال إلى آخر الليل.