"الرى" تعلن تنفيذ 5 مشروعات حماية بمطروح والبحر الأحمر وسيناء

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا مفصلا من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء حول ماتم تنفيذه خلال العام المالى الماضى 2017/2018 من أعمال حماية الشواطىء المصرية من النحر والتآكل حيث تعانى الشواطىء من الصراع المستمر ضد الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية وقد تأثرت عدة مناطق بتآكل شواطئها وتداخل مياه البحر بدلتا النيل .

أوضح التقرير، أن أجهزة الهيئة تقوم بتنفيذ (5) مشروعات حماية بمحافظات (مطروح والبحر الأحمر وسيناء)، ففى محافظة مطروح تقوم الهيئة بتنفيذ عدد (2) مشروع بأعمال حمايه شواطئ منطقة الابيض والمشروع عبارة عن عمل خمس رؤوس بحريه بأطوال متدرجه ومسافات بينيه والأبعاد والمناسيب طبقا للرسومات والمواصفات وتغذيه بالرمال وتبلغ التكلفه الاجماليه للمشروع 59.834 مليون جنيه وقيمه ما تم تنفيذه خلال الفترة 8.262 مليون جنيه إلى جانب مشروع تنفيذ أعمال حمايه وتطوير خليج مطروح من خلال خمسة رؤوس حجرية باطوال حوالى 70 متر ومسافات بينيه حوالى 200 متر وامتداد للرؤوس من جهة البحر باطوال حوالى 50 متر وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 24.139 مليون جنيه وقيمه ما تم تنفيذه خلال الفترة 3.070 مليون جنيه.

وأكد المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطىء، أن الهيئة انتهت بالفعل من تنفيذ عدد (1) مشروع وهو تنفيذ أعمال حماية شواطئ بمواقع متفرقة بالبحر الأحمر"القصير- الحمراوين- سفاجا" وذلك من خلال عمل حماية بقطاع من الأحجار الطبيعية بطول 216 م عند ك19 شمال القصير و 315م شمال سفاجا وتبلع التكلفة الإجمالية للعملية مبلــغ 4.670 مليون جنيه وبلغ قيمة ما تم تنفيذه خلال الفترة مبلغ 3.803 مليون جنيه وتم عمل الختامي للعملية بمبلغ 4.234 مليون جنيه.

وفيما يخص أعمال الحماية بجنوب سيناء، أوضح السعدى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع لحماية الطريق الساحلي لأماكن متفرقة بجنوب سيناء"ك 18أبورديس طريق النفق الطور"، حيث تم إنشاء حائط بحري بطول 450 متر مع ردم المنطقه خلف قطاع الحمايه بمخلفات الأحجار الطبيعيه وتبلع التكلفة الإجمالية للعملية مبلــغ 3.185 مليون جنيه وبلغ قيمة ما تم تنفيذه مبلغ 3.253 مليون جنيه، علاوة على أن الهيئة على وشك الانتهاء من مشروع تنفيذ أعمال حماية الطريق الساحلى لأماكن متفرقة بجنوب سيناء ك 21 أبو رديس بعمل حائط من الأحجار الطبيعية بطول 221م لمنطقة ك 21 جنوب أبو رديس مع ردم المنطقة خلف القطاع بتربة وكسر الاحجار الطبيعية الموجودة بمنطقه العمل مع عمل الدمك والتسويه اللازمه وتشكيل الميول طبقاً للقطاع التصميمى وتبلغ التكلفه الإجمالية للمشروع 3.399 مليون جنيه جنيه وبلغ قيمة ما تم تنفيذه مبلغ 2.765 مليون جنيه .

جدير بالذكر، أن مصر تتمع بشواطئ تزيد طولها عن 3000 كيلومتراً تزخر بخيرات ونعم كثيرة و بكنوز وثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمارالسياحى ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ ولذلك كان من الضروري أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذي يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر ، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية ، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.