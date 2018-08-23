الرئيس الكوري الجنوبي يطالب الحكومة بالاستعداد لإعصار سوليك

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طالب الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن الحكومة المركزية والحكومات المحلية ببذل قصارى جهدها للاستعداد لإعصار (سوليك) الذى وصل أطراف البلاد.

وأكد مون - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أهمية حماية حياة وسلامة الشعب، داعيا إلي ضرورة الإبقاء على حالة التأهب لحين زوال الإعصار بشكل كامل..قائلا: "إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتقليل الأضرار الناجمة عن الإعصار وتدعيم أنشطة الإغاثة لضحايا الإعصار وعمليات الصيانة والإصلاح الطارئة للمرافق المتضررة".

ودعا إلي النظر فى اتخاذ كل التدابير الضرورية مثل تقديم منحة خاصة للمناطق المتضررة وتحديد منطقة الكوارث الخاصة..موضحا أن الإعصار سيمر بجبل كومكانج الذى ستعقد فيه الجولة الثانية من لقاءات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، وأكد أهمية إيلاء الاهتمام الخاص بسلامة المشاركين وإعادة النظر فى موقع وموعد وشروط اللقاءات إذا لزم الأمر.

وأكد مون أنه يتعين على الحكومة تسخير جميع قدراتها لإدارة الأزمات خلال يومى 23 و24 أغسطس الجارى اللذين سيضرب فيهما الإعصار البلاد؛ لتقليل الأضرار الناجمة عن هذا الإعصار.