video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الداخلية الفرنسية: منفذ حادث الطعن بضاحية باريس كان يعانى من مشاكل نفسية

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:02 م
الداخلية الفرنسية: منفذ حادث الطعن بضاحية باريس كان يعانى من مشاكل نفسية حادث الطعن فى باريس
أ ش أ
إضافة تعليق

قال وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب إن الرجل البالغ من العمر 36 عاما الذى طعن أمه وأخته حتى الموت ، اليوم الخميس ، ببلدة "تراب" بضاحية باريس كان يعانى من مشاكل نفسية كبيرة.

وأشار وزير الداخلية - فى تصريحات اليوم ـ الى أن سمات المهاجم ترجح أنه شخص غير متزن نفسيا أكثر من كونه يتبع أوامر تنظيم داعش الارهابى الذى تبنى الهجوم.
وأضاف أنه تم إسناد التحقيق الى نيابة "فرساي" وليس الى نيابة مكافحة الارهاب فى ظل اشتباه المحققين فى فرضية الخلاف العائلى وراء هذه الجريمة وامكانية انتهاز تنظيم داعش الفرصة لينسبها لنفسه كما فعل فى هجوم نيس 2016 ، إذ أظهرت تحقيقات لمدة عامين - وفق مصادر مطلعة - عدم وجود صلة بين سائق الشاحنة والتنظيم الارهابي.
ولفت وزير الداخلية الى أن معاينة مسكّن منفذ الاعتداء وهاتفه ستظهر عما اذا كان على تواصل بأشخاص متطرفين قبل إقدامه على ارتكاب حادث الطعن.

وكان رجل يحمل سكينا أقدم اليوم على قتل شخصين وجرح ثالث فى تراب فى ضاحية باريس قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا ، حسبما أفاد مسؤولون فرنسيون ، وتبين لاحقا أن منفذ الهجوم قام بقتل والدته وشقيقته ، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. فيديو من موقع حادث الطعن بباريس

قوات النخبة الفرنسية تشن حملة تفتيش للشوارع المحيطة بحادث الطعن بباريس

الشرطة الفرنسية: ضحيتا حادث الطعن بباريس هما أم المهاجم وأخته

وزير الداخلية الفرنسى يزور موقع حادث الطعن بباريس

حادث طعن

باريس

أخبار العالم اليوم

مشاكل نفسية




لا تفوتك
وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة