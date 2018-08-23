الحكومة: حجاجنا يؤدون المناسك دون عوائق.. ولم نتلق شكاوى عن توافر السلع

كتبت هند مختار

استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بتفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل التعامل مع أى مواقف طارئة أو شكاوى خلال فترة العيد والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق، مع استمرار متابعتها لموقف الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة.

أوضحت الغرفة، أن الحجاج المصريين يؤدون المناسك بسهولة ويسر دون أي عوائق، حيث أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمر مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة، مؤكدة أن الغرفة تتابع موقف الحجاج المصريين فى "منى"، وتم التأكد من تقديم كافة أنواع الرعاية لتسهيل تأدية المناسك، معلنة أن عدد حالات الوفاة الطبيعية بلغ 38 حالة، بالإضافة إلى حالة نتيجة حادث مروري ليصبح إجمالي عدد الوفيات حتى اليوم 39 حالة، من إجمالي (73082) حاجاً هذا العام ما بين سياحة وجمعيات وقرعة، بالإضافة إلى حالة مفقودة مصاب بمرض الزهايمر جاري البحث عنها بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وتابعت الغرفة بأن أعمالها مستمرة حتى انتهاء موسم الحج وعودة آخر أفواج الحجاج المصريين، وذلك للاطمئنان على جميع الحجاج المصريين وتذليل أية عقبات قد تواجههم, وذلك بحضور ممثلي وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والسكان والطيران المدني، وغيرها من الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، أكدت الغرفة، أيضاً على أنها لم تتلق- خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك- أى شكاوى خاصة بعدم توافر أياً من أنواع السلع الغذائية أو المواد البترولية، وأن هناك استقرار تام فى الأوضاع بجميع محافظات الجمهورية، مع استمرار متابعة الموقف الداخلي والتنسيق مع الجهات المعنية على مدار اليوم وعلى جميع المستويات، بهدف التأكد من توافر السلع الغذائية المختلفة واستمرار تقديم الخدمات اللازمة ( مياه ـ كهرباء ـ مواصلات ـ أمن ) ورفع تقارير دورية بهذا الشأن إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لإطلاعه على تطورات الموقف أولاً بأول.

هذا وتستمر جميع الجهات في رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية، حيث تم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان بشأن رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات خاصة بأقسام الطوارئ، وانتشار سيارات الإسعاف فى كافة الأنحاء والتجمعات السكنية والطرق السريعة، وبلغ عدد سيارات الإسعاف الموجودة في الخدمة اليوم (2592) سيارة.

كما رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي درجة الاستعداد، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين – قبل العيد – للحفاظ على الشبكة أثناء عملية ذبح الأضاحي لعدم إلقاء المخلفات، كما تم إعداد وتنفيذ خطة لتطهير شبكة الصرف والتفاعل مع الشكاوى الواردة لغرفة العمليات بخصوص انقطاعات المياه والصرف الصحى.

كما تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر السلع التموينية بالمنافذ التابعة للوزارة الثابتة والمتحركة وبالمُجمَّعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي وسيارات تحيا مصر، كما تتم المتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز البلدية على مستوى الجمهورية والاطمئنان على أرصدة المواد التموينية بالجمهورية.

وقامت الوزارة بعرض كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخراف البلدي بأسعار مناسبة تقل عن مثيلتها في الأسواق, وتمَّ صرف 80% من المواد التموينية للبطاقات التموينية من حصة شهر أغسطس، وتسيير عدد من الحملات التموينية طوال أيام العيد على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين بالاشتراك مع الطب البيطري، مع توافر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية.

من جهته، أفاد ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع مصانع التعبئة والتكرير تعمل بكامل طاقتها حيث تم ملء محطات الوقود قبل أيام العيد مع الاستعداد لإعادة الملء طوال أيام العيد, وأوضح أن رصيد المستودعات من أنابيب البوتاجاز كافٍ مع وجود احتياطي مناسب جاهز للتوزيع في أي توقيت، مؤكدا على تفعيل جميع غرف الطوارئ بالشركات والمناطق الجغرافية المختلفة لتعمل على مدار 24 ساعة/7 أيام أسبوعيا.

كما تعمل في الوقت نفسه جميع الخدمات بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدار الساعة ومتابعة الأحمال وسرعة التعامل مع الأعطال من خلال فرق الطوارئ، وتفعيل العمل بغرفة العمليات بالوزارة وغرف عمليات الشركات التابعة على مدار 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن الغرفة يتم تفعيلها بحضور ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة على مدار الساعة وذلك لمتابعة استقرار الأوضاع المعيشية بجميع المحافظات من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات الرئيسية بالوزارات، وكذا المحافظات والتي يترأسها السكرتير العام بكل محافظة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية المنبثقة عنها بجميع المدن ومديريات الخدمات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث تضم غرفة العمليات المركزية في عضويتها ممثلي وزارات (الدفاع، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، السياحة)، بالإضافة إلى ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف المصرية، وتتلقى الغرفة شكاوى المواطنين على الخط الساخن (16528), أو من خلال الموقع الإلكتروني (www.shakwa.eg).