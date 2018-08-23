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الحدائق والمتنزهات والشواطئ تستقبل الجمهور بثالث أيام عيد الأضحى بالمحافظات

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:29 م
الحدائق والمتنزهات والشواطئ تستقبل الجمهور بثالث أيام عيد الأضحى بالمحافظات الحدائق والمتنزهات
كتب – فريق المحافظات
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شهدت محافظات مصر فى اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرا من المصريين على الحدائق والمتنزهات والشواطئ.
 
ورغم حرارة الطقس، توافد الأطفال والصغار بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، اليوم الخميس، علي الحدائق والملاهي للهو في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، وسط أجواء من السعادة والفرحة بين الأطفال بالمحافظة، حيث توافد عدد من الأطفال في مدينة الأقصر للهو في كورنيش النيل وفي الملاهي المختلفة بنادي المدينة المنورة ومنطقة الكرنك.
 
فيما توافد الأطفال بمدينة إسنا علي الحديقة الدولية للهو علي كورنيش النيل، وتوافدوا علي الملاهي التي تم إعدادها خصيصاً لعيد الأضحي المبارك، كما توجه المئات من الأهالي لركوب عربات الملاهي والقطارات وغيرها من التي تم تجهيزها لهم.
 
بينما شهدت محافظة كفر الشخ، توافد الآلاف من الشباب الفتيات والأسر على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بمصيف بلطيم، الذي شهد تكدسا كبيرا وإقبالا غير مسبوق، وبلغ عدد المترددين على المصيف 3 ملايين ممواطن.
 
 كما تواجد عدد كبير من المعيدين بــ14حديقة منتشرة بمدن المحافظة، منها حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه، وحدائق مطوبس والحامول، وعدد من المتنزهات، وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها، لاستقبال الراغبين فى التنزه ومشاهدة الحيوانات التى تضمها الحديقة، وشهدت المتنزهات والحدائق تواجدا أمنيا مكثفا، خاصة بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ، وأمام الحدائق المتنزهات، كما تواجدت سيارات الإسعاف.
 
كما شهدت الحدائق العامة المنتشرة على جانبي الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، نصب الأسر للخيام واستخدام الستائر والملايات وسيلة للاستظلال بها من حرارة الشمس بربطها بين الأشجار للجلوس أسفلها، والمتمع بجمال الحدائق، كما انتشرت المراجيح البدائية بالقرى كوسيلة لعب الأطفال بدلاً من المراجيح فى الحدائق والتى لا يستطيعون دفع ثمن استقلالها. 
 
بينما واصل أهالى محافظة الشرقية، الاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بالحدائق العامة والمنتزهات، وسط المساحات الخضراء، كما أقبل الشباب والفتيات على الكافيهات، والأندية الاجتماعية مثل نادى الشرقية، ودور السينما .
 
كما واصلت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، استقبال المواطنين، حيث شهدت إقبالا متوسطا صباح اليوم الخميس. 
 
كما شهدت الحدائق تجمع الأطفال، الذين تسابقوا على ركوب الخيل والجمال وسط فرحة عارمة. 
 
أما فى محافظة الاسكندرية، فشهدت الشواطئ والمتنزهات، إقبالا كبيرا من الكبار والأطفال لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك .
 
 1-تواجد كبير بمصيف بلطيم
تواجد كبير بمصيف بلطيم

 

2-رجال الإنقاذ على شواطئ مصيف بلطيم
رجال الإنقاذ على شواطئ مصيف بلطيم

 

 

3-جانب من تواجد الأهالي في مصيف بلطيم
جانب من تواجد الأهالي في مصيف بلطيم

 

 

4-اقبال على مصيف بلطيم بكفر الشيخ
اقبال على مصيف بلطيم بكفر الشيخ

 

 

5-الاستماع بمياه البحر المتوسط
الاستماع بمياه البحر المتوسط

 

 

6-المعيدين في حديقة الأسرة والطفولة
المعيدين في حديقة الأسرة والطفولة

 

 

7-زحام بمصيف بلطيم
زحام بمصيف بلطيم

 

 

8-الاطفال في حديقة الحيوان
الاطفال في حديقة الحيوان

 

 

9-الرحلات النيلية بدسوق
الرحلات النيلية بدسوق

 

 

10-فرحة العيد على وجوه الأطفال
فرحة العيد على وجوه الأطفال

 

 

11-تواجد كبير من الأهالي
تواجد كبير من الأهالي

 

 

12-التواجدالامني
التواجدالامني

 

 

13-تقديم فقرات متعددة للأطفال
تقديم فقرات متعددة للأطفال

 

 

14-فرحة الاطفزل
فرحة الاطفزل

 

 

احتفالات العيد بالاقصر (1)
احتفالات العيد بالاقصر

 

 
احتفالات العيد بالاقصر (2)
احتفالات العيد بالاقصر

 

احتفالات العيد بالاقصر (3)
احتفالات العيد بالاقصر

 

 

احتفالات العيد بالاقصر (4)
احتفالات العيد بالاقصر

 

 

احتفالات العيد بالاقصر (5)
احتفالات العيد بالاقصر

 

 

احتفالات العيد بالاقصر (6)
احتفالات العيد بالاقصر

 

 

احتفالات العيد بالاقصر (7)
احتفالات العيد بالاقصر

 

 

احتفالات العيد بالاقصر (8)
احتفالات العيد بالاقصر

 

 

احتفالات العيد بالاقصر (9)
احتفالات العيد بالاقصر

 

 

احتفالات العيد بالاقصر (10)
احتفالات العيد بالاقصر

 

 

احتفالات المصريين في القناطر الخيرية 2
احتفالات المصريين في القناطر الخيرية

 

 

احتفالات المصريين في القناطر الخيرية 4
احتفالات المصريين في القناطر الخيرية

 

 

احتفالات المصريين في القناطر الخيرية 5
احتفالات المصريين في القناطر الخيرية

 

 

احتفالات المصريين في القناطر الخيرية 6
احتفالات المصريين في القناطر الخيرية

 

 

احتفالات المصريين في القناطر الخيرية
احتفالات المصريين في القناطر الخيرية

 

 

اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى (1)
اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى

 

 

اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى (2)
اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى

 

 

اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى (3)
اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى

 

 

اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى (4)
اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى

 

 

اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى (5)
اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى

 

 

اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى (6)
اقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية لليوم الثالث من عيد الاضحى

 

 

الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد (1)
الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد

 

 

الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد (2)
الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد

 

 

الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد (3)
الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد

 

 

الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد (4)
الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد

 

 

الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد (5)
الالاف يخرجون للمنتزهات و الحدائق العامة بالشرقية في ثالث أيام العيد

 

 

حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين 2
حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين

 

 

حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين
حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين

 

 

حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين3
حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين

 

 

حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين4
حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين

 

 

 

 


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