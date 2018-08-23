الجيش السورى يواصل هزيمة تنظيم داعش بريف السويداء الشرقى

وكالات الأنباء

واصلت وحدات من الجيش السورى والقوات الرديفة تضييق الخناق على من تبقى من إرهابى "داعش" فى تلول الصفا بعمق بادية السويداء وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن وحدات الجيش تابعت تعزيز انتشارها وتقدمها على جميع المحاور فى منطقة تلول الصفا بريف السويداء الشرقى وسط اشتباكات عنيفة مع إرهابيى "داعش" على محاور تل غانم وأم مرزخ وقبر الشيخ حسين وقرب برك المياه.

وبين المرسل أن وحدات الجيش تعاملت بالوسائط النارية المناسبة مع تحركات وتحصينات الإرهابيين وأوقعت قتلى ومصابين فى صفوفهم ودمرت أسلحة وذخائر بحوزتهم.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش ثبتت نقاطها فى المساحات التى سيطرت عليها وتتقدم بطريقة مدروسة وخطة تكتيكية تتناسب مع طبيعة المنطقة الوعرة وتتعامل فى أحد جوانبها مع الإرهابيين القناصين الموجودين بمناطق أعلى حاكمة مشيراً إلى أن إرهابيى التنظيم التكفيرى يستغلون طبيعة المنطقة ذات التضاريس الوعرة والمعقدة والمليئة بالجروف والمغاور الصخرية للتسلل عبرها والاختباء فى ثغورها.

وكانت وحدات من الجيش العربى السورى مدعومة بالقوات الرديفة تمكنت قبل أيام قليلة من إحكام الطوق على تلول الصفا وقطع طرق الإمداد لإرهابيى "داعش" المتحصنين فيها وتضييق الخناق عليهم وإحباط أى محاولة لهم لكسر الطوق والفرار منها.