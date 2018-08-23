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الخميس، 23 أغسطس 2018 06:37 م
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الجيش الباكستانى يعلن مصرع جندى وإصابة 4 آخرين قرب الحدود مع أفغانستان

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:28 م
الجيش الباكستانى يعلن مصرع جندى وإصابة 4 آخرين قرب الحدود مع أفغانستان الجيش الباكستانى
أ ش أ
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أعلن الجيش الباكستانى ، فى بيان اليوم الخميس ، مصرع جندى باكستانى وإصابة أربعة آخرين أحدهم تابع للجيش إثر انفجار قنبلة شمال غربى البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وقال البيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن القنبلة كانت تستهدف فريقا من خبراء المفرقعات بشمال منطقة "وزيرستان" كان قد اعتاد إجراء عمليات تمشيط وتفتيش عن المفرقعات بالمنطقة.

وأشارت الشبكة الى أن الجيش الباكستانى شن عددا من العمليات العسكرية خلال السنوات الأخيرة الماضية بالمنطقة ، كما ادعى أنه قضى على ملاذ الإرهابيين الأمن بوزيرستان إلا أن الهجمات الإرهابية لا زالت مستمرة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان قد طالبا باكستان مرارا ببذل المزيد من الجهود العسكرية للقضاء على المسلحين المتواجدين على الحدود الباكستانية - الأفغانية المحفوفة بالمخاطر.


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