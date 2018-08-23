التموين تطمئن المواطنين بتوفير جميع السلع واللحوم طوال أيام العيد

كتب مدحت وهبة

وجه المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة للجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة طمأنينة للمواطنين بتوفير كل المنتجات طوال أيام عيد الأضحى المبارك مؤكدا أن السلع الأساسية والاستراتيجية مثل السكر والزيت والمكرونة والدقيق ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة.



وأضاف المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة للجملة أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين وجه بضرورة استمرار تكثيف طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى لافتا إلى أن الشركة تقوم بطرح اللحوم والدواجن بكميات كبيرة سواء من خلال فروعها بمحافظات الوجه البحرى أو من خلال السيارات المتحركة فى الميادين العامة والمناطق التى لا يتواجد بها منافذ سلعية.





