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"التعليم" تعلن نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى نهاية الشهر الجارى

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:23 ص
"التعليم" تعلن نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى نهاية الشهر الجارى امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى
كتب محمود طه حسين
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قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة نهاية الشهر الجارى.
 
وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 11 أغسطس الجارى وانتهت يوم 20 من نفس الشهر حيث أدى الامتحانات قرابة 140 ألف طالب وطالبة.
 
 
الجدير بالذكر أنه عقب إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة يبدأ  تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى. 
 
 
 
 

 


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