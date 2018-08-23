"التضامن" تعلن عن جسر جوى لبدء عودة حجاج الجمعيات 27 أغسطس

كتب مدحت وهبة

أعلنت بعثة وزارة التضامن الاجتماعى فى مكة، أن عمليات تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة تمت فجر الخميس بالنسبة للحجيج من المتعجلين وصباح اليوم (الجمعة ) للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمنى، وأنه سيتم بدء خطة تفويج بعض الحجيج للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوى وتفويج البعض الآخر من مكة للقاهرة، وهى الأفواج التى قامت بزيارة المسجد النبوى.

وسجلت غرفة العمليات للبعثة حالة الوفاة الرابعة أمس، بسبب هبوط فى الدورة الدموية، إضافة إلى متابعة 6 حالات مرضية تتلقى الغسيل الكلوى.

وتابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، من خلال التواصل مع البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعى، حالة جحاج الجمعيات الأهلية ومراحل أداء المناسك للاطمئنان، ومن خلال غرفة العمليات التى شكلتها البعثة بالمملكة العربية السعودية والتأكد من الخدمات المقدمة لهم بدء من توفير وسائل الانتقال حتى الإقامة في المخيمات بعرفات ومنى.

وأوضحت أنه سيتم بدء الجسر الجوى لرحلات عودة حجيج الجميعات فى 27 من الشهر الجارى من مكة المكرمة وفى 29 من المدينة المنورة، على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعا حتى 10 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم نقل غرفة العمليات المركزية للبعثة للمدينة المنورة فندق الايمان رويال مع استمرار توجد تمثيل للبعثة الإشرافية لحج الجمعيات بمكة المكرمة لحين نزوح الحجاج للمدينة المنورة أو جدة بالنسبة للمغادرين للقاهرة بعد انتهاء أداء المناسك.

وأكدت الوزيرة، أن هناك تنسيقا مع بعثة الأوقاف المرافقة لحجاج الجمعيات بتكثيف الندوات الدينية خلال فترة المشاعر وعمل خطة عمل لتوزيع كافة الوعاظ علي جميع مكاتب الخدمة المقيم بها الحجاج الجمعيات خلال أيام التشريق لضمان تلقى الجميع الرسالة الدينية الصحيحة المتعلقة بالمشاعر، لافتة إلى أنه تم تخصيص الرقم ( 00966563593425 ) لتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضى المقدسة.