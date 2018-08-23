التحقيق فى مصرع طفل داخل حمام سباحة خلال احتفلات العيد ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

تجرى نيابة مركز بنى سويف، بإشراف المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، تحقيقاتها فى واقعة مصرع طفل فى العقد الثانى من عمره داخل حمام سباحة شرق النيل، خلال احتفالات عيد الأضحى.

وشهد حمام سباحة نادى متحدى الإعاقة بمنطقة الحمرايا شرق النيل ببنى سويف، غرق "أحمد ماهر محمد" 16 سنة، يقيم قرية السعادنة بمركز بنى سويف، أثناء استحمامه بالمياه.

وتم نقل الصبى جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، وتحرر محضر بالواقعة، واستدعت النيابة مسؤولى حمام السباحة، والمتقذين لسماع أقوالهم فى الواقعة بعد تصريحها بدفن الجثة .