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البيئة تشارك فى حملة دعم المرأة بمجال استثمار المخلفات الزراعية بكفر الشيخ

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:49 ص
البيئة تشارك فى حملة دعم المرأة بمجال استثمار المخلفات الزراعية بكفر الشيخ جانب من الحملة التوعوية لوزارة البيئة والمجلس القومى لشئون المرأة
كتبت آية دعبس
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نظمت وزارة البيئة من خلال وحدة المرأة والفرع الإقليمى لجهاز شؤن البيئة بطنطا، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، حملات توعوية بمراكز كفر الشيخ (الحامول، سيدي سالم، بيلا، ودسوق) والتى تعد أكبر مراكز كفر الشيخ زراعة لمحصول الأرز، وذلك بهدف جذب المرأة إلى الدخول فى مجال استثمار المخلفات الزراعية وتحديدا قش الأرز.
 
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أن مثل هذه الحملات تهدف إلى تنفيذ عدد من الندوات لتوعية السيدات المشاركات بالآثار السلبية الناتجة عن حرق قش الأرز، والتوعية بالقيمة الاقتصادية للاستثمار في مجال المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة البيئة عن كل طن قش يتم تجميعه من خلال فتح مواقع لتجميع قش الأرز، إضافة إلى التسهيلات الميسرة والمدعمة للحصول على المعدات المطلوبة لجمع وكبس وفرم قش الأرز.
 
 ومن المقرر استمرار الحملة بمراكز وقرى كفر الشيخ طوال شهر أغسطس، للعمل على تحفيز المرأة وشباب الخريجات في خلق أفكار وابتكارات غير تقليدية لاستخدام المخلفات الزراعية، ومنها قش الأرز والاستفادة من تلك المشروعات في القضاء نهائيا على ظاهرة حرق القش  للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصري.
 
 

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البيئة

قش الارز

مخلفات زراعية




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