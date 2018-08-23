البنك الدولى يطرح أول سندات بتكنولوجيا سلسلة الكتل فى العالم

سيدنى – رويترز

سعر البنك الدولى أول سندات عامة تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل فقط فى صفقة قيمتها 100 مليون دولار استرالى (73.16 مليون دولار أمريكى) تهدف إلى اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسن ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود.

وقال كومنولث بنك أوف استراليا، المدير الوحيد للعملية، فى بيان إن السندات الصادرة لأجل عامين، جرى تسعيرها بعائد 2.251 % وستجرى تسويتها فى 28 أغسطس.

ويُنظر إلى العملية التجريبية كخطوة أولية للانتقال بمبيعات السندات من نمطها التقليدى صوب نظام آلى أسرع وأقل تكلفة.

وكثيرا ما يستخدم البنك الدولى، الحاصلة سنداته على تصنيف AAA، قدرته على الاقتراض للمساعدة فى تطوير أسواق جديدة للسندات وكذلك لتحقيق الريادة فى أساليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية.

ويصدر البنك ما بين 50 و60 مليار دولار سنوياً من السندات لدعم التقدم الاقتصادى فى الدول النامية.

واستراليا موقع اختبار مألوف لأحدث التطورات فى السوق بسبب بنيتها التحتية الراسخة وقبول المستثمرين العالميين للدولار الاسترالى كأحد أكثر العملات تداولا فى العالم.