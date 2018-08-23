"الإسكان" تعلن تنفیذ المرحلة الثانیة من محطة المياه بالمنيا الجديدة

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ حالياً تنفیذ المرحلة الثانیة من محطة تنقیة مياه الشرب بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 50 ألف م٣/يوم، وبتكلفة نحو 53 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 70 %، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة بطاقة 45 ألف م٣/يوم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إنه جارٍ أيضاً تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي الدائمة بطاقة 20 ألف م٣/يوم، ضمن مشروع مرافق منطقة 840 فداناً، بمدينة المنيا الجديدة، وبلغت نسبة التنفيذ (86 % مدنى – 10 % كھرومیكانیك)، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة المعالجة 285 مليون جنيه.
وأضاف المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لخدمة 88 عمارة (منحة إماراتية)، بتكلفة نحو 7 ملايين جنيه، موضحاً أنه تم تنفيذ مأخذ محطة المياه العكرة (المرحلة الأولى)، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية (أعمال الكهروميكانيك)، لتصبح الطاقة الاستيعابية 95 ألف م٣/يوم، وجارى عمل الاختبارات اللازمة وفحص المهمات الموردة.
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