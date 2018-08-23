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"الإسكان" تعلن تنفیذ المرحلة الثانیة من محطة المياه بالمنيا الجديدة

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:49 ص
"الإسكان" تعلن تنفیذ المرحلة الثانیة من محطة المياه بالمنيا الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب ــ أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ حالياً تنفیذ المرحلة الثانیة من محطة تنقیة مياه الشرب بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 50 ألف م٣/يوم، وبتكلفة نحو 53 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 70 %، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة بطاقة 45 ألف م٣/يوم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إنه جارٍ أيضاً تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي الدائمة بطاقة 20 ألف م٣/يوم، ضمن مشروع مرافق منطقة 840 فداناً، بمدينة المنيا الجديدة، وبلغت نسبة التنفيذ (86 % مدنى – 10 % كھرومیكانیك)، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة المعالجة 285 مليون جنيه.

وأضاف المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لخدمة 88 عمارة (منحة إماراتية)، بتكلفة نحو 7 ملايين جنيه، موضحاً أنه تم تنفيذ مأخذ محطة المياه العكرة (المرحلة الأولى)، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية (أعمال الكهروميكانيك)، لتصبح الطاقة الاستيعابية 95 ألف م٣/يوم، وجارى عمل الاختبارات اللازمة وفحص المهمات الموردة.


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