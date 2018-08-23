الإحصاء: مصر تحقق 2.3 مليار دولار فائض تجارى مع 19 دولة بالعالم

كتبت- هبة حسام

حققت مصر فائضاً تجارياً مع 19 دولة بالعالم خلال الفترة من يناير – مايو 2018، بقيمة إجمالية تزيد عن 2.346 مليار دولار خلال 5 أشهر.

يحدث الفائض التجارى عند دولة ما، عندما يزيد حجم صادراتها عن وارداتها، ومع 19 دولة زادات صادرات مصر عن وارداتها من تلك الدول، مما حقق فائضا تجارياً لصالح مصر.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، جاءت دولة الإمارات العربية أعلى الدول التى حققت مصر فائضاً تجارياً معها.

ارتفعت صادرات مصر للإمارات عن الواردات منها، خلال الفترة من يناير – مايو 2018، وهو ما حقق فائضا تجاريا لصالح مصر بنحو 848 مليون دولار.

فيما جاءت الأردن فى المركز الثانى، من حيث ارتفاع قيمة الفائض التجارى المحقق معها، والذى بلغت قيمته 209.3 مليون دولار، بعد ارتفاع صادرات مصر إليها عن الواردات منها.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، ننشر دول العالم "19 دولة" التى حققت مصر فائضاً تجارياً معها يزيد عن 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018.

دول عربية

1- الأردن: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 294.905 مليون دولار، مقابل 85.582 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 209.323 مليون دولار.

2- سوريا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 120.641 مليون دولار، مقابل 35.515 مليون دولار واردات، بفائض تجارى 85.126 مليون دولار.

3- ليبيا: حققت مصر معها فائضا تجاريا بقيمة 188.797 مليون دولار، بعد أن بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 211.724 مليون دولار، مقابل 22.927 مليون دولار واردات.

4- موريتانيا: صدرت مصر إليها بقيمة 9.745 مليون دولار، مقابل 1.464 مليون دولار واردات منها، ما حقق فائضا تجاريا بقيمة 8.281 مليون دولار.

5- اليمن: بلغت الصادرات المصرية إليها 106.357 مليون دولار، مقابل 15.726 مليون دولار واردات، بفائض تجارى 90.631 مليون دولار.

6- السودان: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها ، مقابل 146.287 مليون دولار 87.189 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى 59.098 مليون دولار.

7- الصومال: صدرت مصر إليها بقيمة 33.260 مليون دولار، مقابل 1.410 مليون دولار واردات، بقائض تجارى 31.850 مليون دولار.

8- فلسطين: صدرت مصر إليها بقيمة 50.154 مليون دولار، مقابل 481 ألف دولار فقط واردات منها، بفائض تجارى 49.673 مليون دولار.

9- الإمارات: بلغت قيمة الفائض التجارى المحقق معها 848 مليون دولار، بعد أن بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.210 مليار دولار، مقابل 362.030 مليون دولار واردات منها.

10- تونس: صدرت مصر إليها بقيمة 202.542 مليون دولار، مقابل 84.596 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى 117.946 مليون دولار.

11- الجزائر: استوردت مصر منها بقيمة 136.934 مليون دولار، بينما صدرت إليها بقيمة 307.552 مليون دولار، وهو ما حقق فائضا تجاريا بـ 170.618 مليون دولار.

12- جيبوتى: استوردت مصر منها بقيمة 2.479 مليون دولار، وصدرت إليها بقيمة 15.258 مليون دولار، وبلغ الفائض التجارى لصالح مصر 12.779 مليون دولار.

13- لبنان: صدرت مصر إليها بقيمة 236.311 مليون دولار، مقابل 37.438 مليون دولار واردات، بفائض تجارى 198.873 مليون دولار.

14- المغرب: استوردت مصر منها بقيمة 60.517 مليون دولار ، مقابل 193.482 مليون دولار صادرات إليها، بفائض تجارى 132.965 مليون دولار.

- دول أجنبية

15- قبرص: استوردت مصر منها بقيمة 21.974 مليون دولار، مقابل 39.558 مليون دولار صادرات إليها، وهو ما حقق فائضا تجاريا بقيمة 17.584 مليون دولار.

16- سلوفينيا: صدرت مصر إليها بقيمة 31.236 مليون دولار، مقابل 20.860 مليون دولار واردات، بفائض تجارى بلغت قيمته 10.376 مليون دولار.

17- اسرائيل: استوردت مصر منها بقيمة 34.047 مليون دولار، وصدرت إليها بقيمة 37.810 مليون دولار، بفائض تجارى لصالح مصر بـ 3.763 مليون دولار.

18- كينيا: صدرت مصر إليها بقيمة 143.012 مليون دولار، مقابل 123.751 مليون دولار واردات، بفائض تجارى بلغت قيمته 19.261 مليون دولار.

19- اثيوبيا: استوردت مصر منها بقيمة 3.563 مليون دولار، مقابل 95.292 مليون دولار صادرات، وهو ما حقق فائضا تجاريا لصالح مصر بقيمة 91.729 مليون دولار.