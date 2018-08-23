"الأمن" يبحث عن مجهولين أطلقوا النار على ترزي بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين، بإطلاق النار على ترزي بكرداسة مما أسفر عن إصابته بطلق نارى.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد إطلاق مجهولين النار على ترزي أثناء أداء عمله بالمحل الخاص به.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة أن المتهمين يبلغ عددهم 4 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي، حيث رصدتهم كاميرا مراقبة أثناء ارتكابهم الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.