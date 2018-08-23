video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الأمن" يبحث عن مجهولين أطلقوا النار على ترزي بالجيزة

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:11 م
"الأمن" يبحث عن مجهولين أطلقوا النار على ترزي بالجيزة إطلاق نار - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين، بإطلاق النار على ترزي بكرداسة مما أسفر عن إصابته بطلق نارى.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد إطلاق مجهولين النار على ترزي أثناء أداء عمله بالمحل الخاص به.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة أن المتهمين يبلغ عددهم 4 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي، حيث رصدتهم كاميرا مراقبة أثناء ارتكابهم الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عامل قتل "خاله" بسبب خلافات أسرية في الجيزة

سقوط المتهم بقتل صاحب محل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح

سقوط عامل صادر ضده حكم بالسجن المؤبد بقضية مخدرات بالجيزة

إطلاق نار

مشاجرة

كرداسة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

وزير النقل يعلن تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه

وزير النقل يعلن تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة