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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:54 م
خالد صلاح
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الأمم المتحدة تحث بيرو والإكوادور على تسهيل دخول أبناء فنزويلا

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:57 م
الأمم المتحدة تحث بيرو والإكوادور على تسهيل دخول أبناء فنزويلا مظاهرات فنزويلا ارشيفية
رويترز
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دعت وكالات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين دول أمريكا اللاتينية اليوم الخميس لتسهيل دخول الفنزويليين الفارين من الصعوبات الاقتصادية والأزمة السياسية العميقة فى بلادهم.

وأبدت الوكالات قلقها من متطلبات جديدة للدخول وإصدار تأشيرات السفر فى الإكوادور وبيرو ، فى حين أشادت بالدول التى استضافت أكثر من 1.6 مليون فنزيلى نزحوا عن بلادهم منذ 2015.

وقال فيليبو جراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "يظل من المهم أن تراعى أي إجراءات جديدة السماح لمن يحتاجون لمساعدة دولية بالدخول الآمن وطلب اللجوء".

 


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