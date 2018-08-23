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الأسوشيتدبرس: "مو صلاح".. نجم ليفربول يواصل تألقه

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:03 م
الأسوشيتدبرس: "مو صلاح".. نجم ليفربول يواصل تألقه محمد صلاح
كتبت: إنجى مجدى
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قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن اللاعب المصرى محمد صلاح، المحترف لدى نادى ليفربول الإنجليزى، كان قد حصل لتوه على لقب أفضل هداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز وحصل على جائزة الحذاء الذهبى فى ملعب أنفيلد عندما سُئل عما إذا كان سيكرر نجاحاته هذا الموسم.

وتضيف الوكالة الأمريكية، فى تقرير الخميس، أن "مو صلاح" قال وهو يبتسم وسط حشد من المشجعين فى ليفربول بإبتسامه تملأ وجه: "بالتأكيد، لا تقلق". كانت إجابة واثقة من لاعب، استطاع فى أول موسم له فى الدورى الإنجليزى تسجيل أكثر من 32 هدفا، فى 38 مباراة، متخطيا نظرائه أمثال كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وألان شيرر.

ومثلما أجاب صلاح فى ثقة بشأن استكمال أدائه العالى، فبعد لعبه مباراتين فى الموسم الجديد، لا تبدو هناك أى علامة على تباطؤ النجم المصرى، فلقد استغرق الأمر منه 19 دقيقة فقط لتسجيل هدفه الأول، وفاز ليفربول فى مباراته الافتتاحية بنتيجة 4-0 على وست هام فى ملعب انفيلد.

حتى فى ما يمكن وصفه بأنه الاستعراض الأقل لصلاح فى مباراته الثانية، فإنه استطاع الفوز بضربة جزاء ليضع الهدف الثانى له فى الموسم الجديد، فيما صنع الهدف الثانى لفريقه.

 

 


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