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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:09 م
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الآلاف يخرجون للمنتزهات والحدائق العامة بالشرقية ثالث أيام العيد

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:02 م
الآلاف يخرجون للمنتزهات والحدائق العامة بالشرقية ثالث أيام العيد حديقه الحيوان بالشرقيه
الشرقية – إيمان مهنى
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يواصل أهالى محافظة  الشرقية، الاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بالحدائق  العامة والمنتزهات، وسط المساحات الخضراء، كما أقبل الشباب والفتيات على الكافيهات، والأندية الاجتماعية مثل نادى الشرقية، ودور السينما .
 
 
من جانبه، قال المهندس أيمن لطفي مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحديقة استقبلت ما يقرب من 10 آلاف زائر على مدار أيام العيد الثلاثة، لافتا إلى أن هذا العيد تم زيادة عدد الحيوانات، وكذلك حديقة الأرحيج تم تزويدها بالسيارات الكهربائية، وأنواع جديدة من الألعاب، لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.
 
 
 
 
 
 
 
 

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