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اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر جدريات القنائى على مدخل كورنيش النيل بقنا

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:00 ص
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر جدريات القنائى على مدخل كورنيش النيل بقنا انتشار قمامة حول جدريات القنائى
قنا - وائل محمد
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رصدت كاميرا اليوم السابع انتشار القمامة حول جدريات القنائى الموجودة بالقرب من منطقة كورنيش النيل من ناخية قرية الترامسة ، تسببت فى استياء الأهالى، من كثرة انتشارها وتأخر مجلس المدينة إزالة القمامة باستمرار.

 

وطالب الأهالى، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا بإزالة القمامة أول بأول فى هذه المنطقة وعدم تركها للتراكم، وعمل سور حول منطقة الجدريات لمنع وصول القمامة حولها، والتى يتسبب فى انتشار الحشرات والكلاب الضالة.

 

وقال سيد حسين أحد أهالى قرية الترانسة إن جدريات القنائى تمثل المظهر الحضارى لمدخل محافظة قنا، والذى يبدأ من كوبرى دندرة، وأن عمليات تنظيف منطقة الجدريات باستمرار لا يتم نهائيا.


 

 


 

 


 

 


 

 


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