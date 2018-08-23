استئناف حركة قطارات الصعيد بعد إصلاح عطل فى جرار قطار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستأنف قطار VIP الأقصر القاهرة، رحلته متأخرا لمدة ساعة وعشر دقائق، وذلك عقب حدوث عطل فنى بالجرار، فور وصول القطار محطة سكك حديد جرجا.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد جرجا، بتعطل القطار رقم 977 vip الأقصر - القاهرة عقب وصوله المحطة.

بالانتقال والفحص، تبين وجود عطل فنى بالجرار، حيث قام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و " 10" دقائق، نتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 1903 مكيف أسوان - القاهرة لمدة "20" دقيقه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين، ولحين استئناف رحلتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1894 إداري القسم لسنة 2018، وجارى العرض علي النيابة العامة.