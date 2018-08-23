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إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الفنية بعد إجازة عيد الأضحى

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:01 ص
إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الفنية بعد إجازة عيد الأضحى تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى
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كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يفتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات طلاب الدبلومات الفنية الراغبون فى التقدم للمعاهد والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أن الطلاب ينسقون رغباتهم بحد أدنى 60 % للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية بالدور الأول عام 2018، مؤكدا أن تنسيق هذه الشهادة يعد آخر تنسيق لشهادة متوسطة بعد الانتهاء من الثانوية العامة وبدء تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه فيما يخص دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها حددت الوزارة نسبة 60 % فأكثر للتقدم للتنسيق، حيث إن دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) يكون الحد الأدنى لهم60% فأكثر، أما الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر أيضا.


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الشهادات الفنية

التعليم العالى

نتيجة تنسيق




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