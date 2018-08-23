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الخميس، 23 أغسطس 2018 10:42 ص
خالد صلاح
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إعصار قوى يتجه الى غرب اليابان

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:25 ص
إعصار قوى يتجه الى غرب اليابان اعصار اليابان ارشيفية
أ ف ب
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يتجه إعصار قوى الخميس نحو غرب اليابان ما يثير مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات تربة ، وخصوصا فى المنطقة التى شهدت فيضانات أوقعت العديد من القتلى فى يوليو.

وقال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى لأعضاء حكومته ومختلف المسؤلين خلال اجتماع تحضيرى قبيل وصول الاعصار،  "كونوا فى أعلى درجات الاستعداد واتخذوا كل الاجراءات اللازمة".

ودعا السلطات المحلية الى إصدار أوامر إلى السكان باخلاء منازلهم بدون تردد فيما واجهت الحكومة انتقادات ، بسبب إدارتها للازمة التي اعتبرت متأخرة بعد الامطار الغزيرة وانزلاقات التربة ، التى أدت الى مقتل نحو 220 شخصا فى مطلع يوليو.

وكان الإعصار "سيمارون" عند الساعة 3,00 ت غ على بعد حوالى 260 كلم من اشيزورى على سواحل جزيرة شيكوكو بجنوب غرب اليابان مترافقا مع رياح تصل سرعتها الى 216 كلم فى الساعة.

ويرتقب ان يضرب البر اليابانى مساء قبل ان يتجه شمالا بحسب ما أفادت مصلحة الارصاد الجوية ، وطلبت من السكان ان "يبقوا متيقظين في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وأمواج عالية" ، موضحة ان بعض المناطق قد تسجل تساقط امطار بمعدل 800 ملم في 24 ساعة.

 


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اليابان

اعصار

فيضانات




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