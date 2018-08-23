إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 8 أشخاص، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل بطريق "ههيا – أبو كبير" بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس بطريق "ههيا – أبو كبير"، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى "ههيا" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، نظرًا لخطورة حالتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.