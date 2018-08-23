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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:42 ص
خالد صلاح
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ضيوف الحج ومؤتمر السماحة فى الاسلام

أمين عام رابطة العالم الإسلامى يلتقى مستشار أبو مازن وأمين الهيئة الأوروبية

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:17 ص
أمين عام رابطة العالم الإسلامى يلتقى مستشار أبو مازن وأمين الهيئة الأوروبية أمين عام رابطة العالم الإسلامى
رسالة مكة المكرمة - إسماعيل رفعت
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التقى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الاسلامى، ضيوف الحج لهذا العام.
 
وأجرى العيسى جولة تفقد خلالها احول 500 ضيف مؤتمر مفهوم الرحمة والسعة فى الاسلام من الكتاب والمفكرين والمفتين.
 
وأجرى العيسى حوارات جانبية مع ضيوف من جميع دول العالم، كما التقى العيسى الضيوف فى مكتبه لما يزيد عن 5 ساعات متواصلة.
 
والتقى العيسى بقاضى قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس أبو مازن والوفد الموافق له لبحث القضايا المشتركة.
 
والتقى العيسى، بالشيخ مهاجرى زيان الأمين العام للهيئة التوربية للمراكز الاسلامية، لدى حضوره المؤتمر، والوفد المرافق له ضمن 15 مدعو على برنامج الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين د. عبدالرحمن السديس.
 
والتقى العيسى وزراء وموفدى سيريلانكا وباكستان ومسئولين وممثلى جاليات من كافة دول العالم.
 
وبحث الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى قضايا التعايش والحريات الدينية والاندماج لمسلمى الغرب فى مجتمعاتهم مع الحفاظ على هويتهم الاسلامية ونبذ العنف.

 


 


 


 


 


 
 

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رابطة العالم الاسلامى

مكة المكرمة

التعايش




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