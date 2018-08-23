أمن الإسكندرية يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الحضرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية وتسبب فى إصابات طرفى المشاجرة بطلقات خرطوش وذلك بسبب مشادة كلامية أثناء بيع مركبة توك توك بمنطقة الحضرة الجديد.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة الحضرة الجديدة دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "ر ع م" 23 سنة عامل السابق اتهامه فى القضية رقم 153/2018 جنح القسم "بلطجة" مصاب برش خرطوش بالساعد والفخذ الأيمن وأشقائه "ح ع م" 19 سنة عاطل مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن وجرح قطعى بالساعد الأيمن، "ر ع م" 30 سنة عاطل مصاب برش خرطوش بالساعد والفخذ الأيسر، "م ع م" 37 سنة عاطل.

بينما الطرف الثانى للمشاجرة "م ر م"25 سنة عاطل مصاب بجرح قطعى بالظهر والساعد الأيمن، وذلك بسبب خلافات على بيع "مركبة توك توك " قام بشرائها الخامس من الطرف الأول وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب وقيام الخامس بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثا إصابتهم المنوه عنها وإصابة "م س ع" 20 سنة عامل برش خرطوش بالجبهة تصادف مروره أثناء المشاجرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم "بندقية خرطوش - عيار 12 مطموسة الأرقام " طلقتين وفارغين من ذات العيار، و تم نقل المصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى، خرجوا جميعا عقب تلقيهم العلاج عدا الخامس، وتم التحفظ على المتهمين والسلاح المضبوط، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 200 /19322/ 2018 جنايات قسم شرطة باب شرقى.