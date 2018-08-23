أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23-8-2018 بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة المصري 598 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في كالتالي:

عيار 18: 513 جنيها

عيار 21: 598 جنيها

عيار 24: 683 جنيها

الجنيه الذهب: 4784 جنيها

أوقية الذهب: 1188 دولار

وتتغير أسعار الذهب فى مصر، متأثرة بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا، لكن اضطراب سعر الدولار يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة ونقصانا بنسبة كبيرة، فكلما ارتفع سعر الدولار فى السوق زادت أسعار الذهب.

أسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر بقيمة تتراوح بين جنيه واحد أو جنيهين.

تراجع اسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بما قيمته 7 دولارات، ليتراجع المعدن النفيس بنسبه 0.67% حتى الآن.

وكان الذهب تعافى أمس الأربعاء وسجل ارتفاع ملحوظ فى الأسواق العالمية الأمر الذى أثر على الأسعار في مصر لترتفع حوالى 4 جنيهات على مدار اليوم.