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أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:28 ص
أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23-8-2018 بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة المصري 598 جنيها.
 
أسعار الذهب اليوم في كالتالي:
 
عيار 18: 513 جنيها
عيار 21: 598 جنيها
عيار 24: 683 جنيها
الجنيه الذهب: 4784 جنيها
أوقية الذهب: 1188 دولار
 
 
وتتغير أسعار الذهب فى مصر، متأثرة بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا، لكن اضطراب سعر الدولار يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة ونقصانا بنسبة كبيرة، فكلما ارتفع سعر الدولار فى السوق زادت أسعار الذهب.
 
أسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر بقيمة تتراوح بين جنيه واحد أو جنيهين.
 
تراجع اسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بما قيمته  7 دولارات، ليتراجع المعدن النفيس بنسبه 0.67% حتى الآن.
 
 
وكان الذهب تعافى أمس الأربعاء وسجل ارتفاع ملحوظ فى الأسواق العالمية الأمر الذى أثر على الأسعار في مصر لترتفع حوالى 4 جنيهات على مدار اليوم.
 
 
 
 
 

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