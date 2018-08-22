5 عقود ومذكرات تفاهم توقعها"اقتصادية السويس" فى 150 يوما.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

منذ بدايات عام 2018، والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، تسير فى خطاها نحو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

على مدار 5 أشهر من العام، وقعت الهيئة نحو 5 عقود ومذكرات تفاهم، جاء أبرزها توقيع عقد لأكبر مجمع بتروكيماويات فى الشرق الأوسط والذى سينفذ بالعين السخنة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة على مدار الفترة من فبراير – يونيو 2018، جاء حصاد العقود ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال تلك الفترة، كالتالى:

- اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من "السخنة العالمية"



فى 27 فبراير 2018، وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مع مجموعة موانئ دبى العالمية، اتفاقية بالأحرف الأولى للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منطقة السخنة العالمية لمساحة 30 كيلو متر مربع.

من المستهدف فى هذه المنطقة توقيع عقود مع بعض المستثمرين فى مجالات الصناعات الطبية، والاتصالات، ومواد البناء، علاوة على، الخدمات اللوجيستية والصناعات النسيجية والسيارات والصناعات الغذائية، هذا بالإضافة لمجالات أخرى كالطاقة والبتروكيماويات.

- مذكرة تفاهم مع ميناء سانتوس البرازيلى



فى إبريل الماضى، وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مذكلارة تفاهم مع أهم واكبر الموانئ البرازيلية فى أمريكا اللاتينية، وهى مينائى سانتوس وايتاكاى، لأغراض التدريب وتبادل الخبرات.

- مذكرة تفاهم لتطوير مشروع الميناء الجاف



فى 7 مايو 2018، وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بدولة الإمارات العربية مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبى العالمية والشركة القابضة للنقل البحرة والبرى، لإنشاء تحالف ثلاثى لتطوير مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

يعد المشروع أحد المشروعات الهامة التى تخدم مشروعات أعضاء التحالف ويحقق التنمية المستدامة بمصر، كما يعد مشروع لوجيستى هام لخدمة حركة التجارة بالجمهورية، عن طريق ربط الموانئ البحرية وخاصة ميناء الإسكندرية.

- عقد لإنشاء مركز لوجيستى بشرق بورسعيد



فى 26 يونيو الماضى، وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة أجيليتى الرائدة فى تقديم الخدمات اللوجيستية عالمياً، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لوجيستى بمنطقة شرق بورسعيد.

تقوم الشركة بتطوير محور لوجيستى فى ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد ببنية تحتية صناعية ولوجيستية، لتعزيز استيراد وتخزين المواد الخام وتصدير وتوزيع البضائع الوسيطة والنهائية من خلال محور قناة السويس.

ستعمل الشركة أيضاً على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية، بما فى ذلك تحديث الجمارك وميكنة الإجراءات الجمركية، بحيث يساهم فى سرعة تداول السلع وتعزيز سلاسل الإمداد بطريقة سريعة وآمنة وزيادة القيمة المضافة.

يعد هذا المشروع فرصة واعدة للمنطقة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتكامل عن طريق زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز تجارى وصناعى، فيما يستهدف هذا البروتوكول، دراسة الاستثمار فى تطوير المناطق اللوجيستية والترويج لها.

- عقد لمجمع بتروكيماويات بالعين السخنة



فى 30 يونيو الماضى، وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة "كاربون" عقد غنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط، والذى سينفذ بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.

يعد هذا المشروع من أضخم مشروعات البتروكيماويات فى المنطقة، باستثمارات أجنبية متنوعة، كما يمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات الأجنبية والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية.

متوقع حجم تداول عند تشغيل المشروع بنحو 14 مليار دولار سنوياً، وصادرات تصل لـ 8 مليارات دولار سنوياً بما يسهم فى زيادة صادرات مصر الإجمالية.

علاوة على ما يوفره من فرص عمل تقارب 20 ألف فرصة خلال فترة الإنشاء و 3 آلاف فرصة عند التشغيل، بالإضافة لـ25 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى مجال الخدمات والدعم.