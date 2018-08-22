2.453 مليون جنيه قروض من صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل بالمحافظات

كتب ــ أشرف عزوز

فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لصندوق التنمية المحلية، بضرورة الاستمرار فى دعم عملية التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية القروية بالمحافظات، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، نجح الصندوق فى توفير فرص عمل عن طريق إتاحة قروض لحوالى 327 مستفيدا بالمحافظات خلال شهر يوليو 2018، وبلغت جملة الاستثمارات حوالى 2 مليون و453 ألف جنيه.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى اهتمام الوزارة بالمشروعات متناهية الصغر، التى تعتبر المشغل الأكبر للعمالة، وتسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة والحد من البطالة.