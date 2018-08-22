وكيل صحة الشرقية يكشف تفاصيل إقالة مدير مستشفي مشتول السوق

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، القرار رقم 10745 لسنة 2018م بإنهاء تكليف الدكتور عبد العزيز فتحي عبد القادر من العمل بوظيفة مدير مستشفى مشتول السوق المركزي، وعودته للعمل بمديرية الشئون الصحية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وكشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أسباب إقالة مدير مستشفي مشتول السوق، لـ"اليوم السابع"، أكد أنه قام بالمرور بشكل مفاجئ اليوم علي المستشفي وتبين عدم تواجد مدير المستشفي أو المدير المناوب بالإضافة لعدم تواجد طبيب عظام وطبيب جراحة، وقام الفريق المعاون لوكيل الوزارة بالتشطيب عليهم بالدفتر وعدم قيام المدير أو المدير المناوب بسد عجز هذه التخصصات.

كما تلاحظ وجود مستلزمات طبية علي أرضية غرفة الأشعة التليفزيونية وسوء نظافة الغرفة ووجود 2 عبوة جيل حجم كبير مفتوحة، ويتم الاستخدام منها مباشرة بالإضافة إلي وجود جوانتيات مستعملة علي الأرضية وهذا يتنافي مع معايير مكافحة العدوي ووجود طبيبة بالحضانة وبسؤالها أفادت أنها لم تستلم العمل من الطبيب المناوب بقسم الحضانات وأن التمريض هو الذي قام بالعمل.

وقرر وكيل الوزارة إحالة المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وإحالة رئيسة التمريض بالمستشفي للتحقيق أيضا لعدم توفير عدد كاف من التمريض بقسم الاستقبال.

ويذكر أن الجمعة الماضية أقال محافظ الشرقية، مدير مستشفي فاقوس العام، وأوضح المحافظ أن القرار جاء لعدد من أسباب ومن أبرزها رصد لجنة مرور ومتابعة الجمعة الماضية غياب 224 من العاملين بينهم 118 طبيبا وذلك للمرة الثانية، حيث سبقها بأسابيع رصد غياب 286 من العاملين بالمستشفي معظهم من الأطباء.