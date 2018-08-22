وفاة شخص وإصابة اثنين بحالة خطيرة في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقليوب

القليوبية نيفين طه

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بحادث تصادم بطريق طنان / السد مركز قليوب، وتم نقل المتوفي والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق طنان السد بمدينة قليوب.

مما أدي الي مصرع شخص يدعي محمد حلمي ابو عطوة الذي كان يستقل الدراجة النارية، وإصابة اثنين آخرين في حالة خطيرة وتم نقل المتوفي والمصابين الي المستشفى وتولت النيابة التحقيق .