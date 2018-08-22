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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:33 ص
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وزير خارجية الصين: قمة الصين-أفريقيا ستقدم مسارات لتعاون عالي المستوى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:24 ص
وزير خارجية الصين: قمة الصين-أفريقيا ستقدم مسارات لتعاون عالي المستوى وزير الخارجية الصينى
أ ش أ
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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى أن قمة منتدى التعاون الصين-أفريقيا المقررة أوائل الشهر القادم ستجدد الدعوة لإقامة مجتمع أقوى بمستقبل مشترك للصين وأفريقيا وستقدم مسارات لتعاون عالى المستوى بين الجانبين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الصينى اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بحضور مساعد وزير الخارجية "شين شياو دونج" للحديث حول قمة منتدى الصين-أفريقيا المقررة يومى 3 و4 سبتمبر المقبل، حيث تم خلال المؤتمر الإعلان عن جدول الأعمال الخاص بالقمة.

وقال وانج يى "إن الصين والقادة الأفارقة سيؤكدون، خلال المنتدى، على أهمية تعزيز الصداقة بينهما، ومناقشة خطط التعاون، ووضع خارطة طريق للمستقبل".. مشيرا إلى أن المنتدى هو أكبر حدث تستضيفه الصين هذا العام من حيث العدد الكبير من القادة الأجانب.

وأضاف "أن المنتدى سيشهد مشاركة عدد كبير من القادة الأفارقة ورئيس المفوضية الأفريقية والسكرتير العام للأمم المتحدة الذى سيحضر كضيف خاص، و27 منظمة دولية وأفريقية تشارك في العديد من أنشطة المنتدى كمراقبين".

وتابع وانج يي "أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد في السابق أن بلاده تريد تعميق التعاون مع الدول النامية حتى يمكن للجانبين التقدم والازدهار معا، وأن قمة منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا في بكين تقتضي من الجانبين تعميق صداقتهم وتعاونهم لمواجهة التحديات العالمية سويا".

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن القمة المقبلة ستركز على عدد من النقاط، من بينها: تجديد الدعوة لإقامة مجتمع أقوى بمصير مشترك بين الصين وأفريقيا، موضحا أن الحوار عن قرب بين الصين وأفريقيا من شأنه تقديم خطوط إرشادية واستراتيجية للتعاون والمساهمة في بناء مجتمع قوي بمصير مشترك.


 


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