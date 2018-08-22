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وزير الرى يتلقى تقريرا عن حالة الطوارئ بهيئة الصرف الزراعى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:56 ص
وزير الرى يتلقى تقريرا عن حالة الطوارئ بهيئة الصرف الزراعى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لرفع درجة الإستعداد القصوى ومجابهة حالات الطوارئ على مستوى الصرف العام والمغطى بمختلف محافظات الجمهورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك للحفاظ على تدفق وانسيابية التصرفات المائية والأحمال داخل شبكة المصارف وتوفير سبل الوقاية والحماية لكافة الزمامات المنزرعة بالوجهين القبلي والبحرى، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المتواصل مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومختلف قطاعات الوزارة للعمل على رفع كفاءة وتحسين أداء جميع محطات الرفع  بالمصارف الرئيسية والفرعية، الأمر الذي يسهم في رفع وزيادة كفاءة وجودة التربة المنزرعة والحفاظ على خصوبتها وزيادة العائد من وحدة التربة في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتعظيم سبل الإستفادة من وحدة المياه في تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة ودعم الناتج القومي.
 
 أكد المهندس السيد شلبى، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قد أعدت خطة قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك تضمنت تشكيل فرق نوبتجيات بمختلف مواقع العمل شملت غرف عمليات على مستوى هندسات المراكز وإدارات الصرف والإدارات المركزية بالأقاليم ، بالإضافة إلى غرفة عمليات (مركزية ) بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بالأقاليم.
 
 وأشار شلبى  إلى آليات التواصل على مدار الساعة بين فرق العمل بالمواقع وغرف العمليات الفرعية والمركزية لمتابعة النقاط الساخنة على مستوى كافة المصارف، والوقوف على حالة ومناسيب المياه بالمصارف والجسور والمنشآت الصناعية، علاوة على مراقبة  مناسيب مص وطرد محطات الصرف على مدار الساعة إلي جانب  تجهيزونقل معدات الطوارئ التابعة للهيئة من حفارات ولوادر وخلافه إلى أقرب موقع للنقاط الساخنة لسرعة التحرك والمناورة والوصول لموقع الحدث فى أقل مدة زمنية ممكنة.
 
وأضاف رئيس الهيئة بأن الهيئة قامت بتوفير دائرة تليفونية مغلقة على مدار الساعة وذلك لسرعة التواصل بين غرف العمليات والإبلاغ عن أي طارئ فى حينه ، كما تم إعداد سيناريوهات مسبقة للتحرك الفورى والسريع للمعدات والأفراد بالتزامن مع حدوث أى طارئ، لافتا إلى أن صناع القرار بالهيئة يقومون إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة بما يتم أولاً بأول لتحسين مستوى جودة الأداء وخاصة خلال المواسم والإجازات والعطلات الرسيمة والمضي قدما في متابعة وتقييم سير العمل بمختلف أجهزة ومديريات الهيئة بالأقاليم .
 

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