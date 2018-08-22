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بعد حضوره إجتماع اللجنة العسكرية المصرية الروسية..

وزير الدفاع يعود من روسيا عقب مباحثات عسكرية رفيعة المستوي بين البلدين

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:58 م
وزير الدفاع يعود من روسيا عقب مباحثات عسكرية رفيعة المستوي بين البلدين الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
كتب زكى القاضى
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عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  والإنتاج الحربي بعد زيارة رسمية إستغرقت عدة أيام إلي جمهورية روسيا الإتحادية على رأس وفد عسكري رفيع المستوي.

حيث أجريت للقائد العام مراسم إستقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، وعقد القائد العام والفريق أول سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي جلسة مباحثات ثنائية رفيعة المستوى لمناقشة العديد من الملفات ذات الإهتمام المشترك وبحث تنمية علاقات التعاون العسكرى والفنى ، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع بالمنطقة وإنعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، وسبل التعاون المشترك فى مواجهة الإرهاب .

وحضر القائد العام ووزير الدفاع الروسى الجلسة الختامية للإجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة بحضور عدد من القادة العسكريين لكلا الجانبين .

وأكد الفريق أول محمد زكى على إعتزازة بعمق العلاقات الإستراتيجية المصرية الروسية والتي تستند الي تطابق الرؤى والمواقف المشتركة لدعم جهود الأمن والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي  .

ومن جانبه عبر وزير الدفاع الروسى عن ترحيبه بالتعاون العسكرى المستمر بين مصر وروسيا ، فى ظل تطور الاوضاع بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيداً بجهود مصر فى القضاء على الإرهاب ودعم الإستقرار بالمنطقة . 

وشارك القائد العام فى مراسم الإفتتاح الرسمى للمنتدى الدولى العسكرى الفنى ( الجيش - 2018 )  والذى يمثل أحد أبرز معارض الأسلحة والمعدات العسكرية فى العالم حيث تفقد القائد العام أجنحة المعرض مشيدا بالمستوى التكنولوجى والتقنى المتقدم للاسلحة والمعدات المشاركة بالمعرض.

وعلى هامش المنتدى إلتقى القائد العام بالسيد محمد أحمد البواردى وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى والسيد أوليج دفجاليف رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا حيث تناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتى عكست مستوى التفاهم بين جميع الأطراف .

تأتى الزيارة فى إطار عمق العلاقات التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والروسية  .

 

 


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