وزير الداخلية يوجه الشكر لـ"أمن القاهرة" على سرعة إعادة سيارة نقل الأموال

كتبت دينا الحسينى

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر لمديرية أمن القاهرة وقيادتها للجهود المبذولة لسرعة إعادة سيارة نقل أموال فور ورود البلاغ لقسم أول مدينة نصر، وذلك فى أقل من 24 ساعة، وأثنى الوزير على حرفية فريق البحث فى تحديد مكان السيارة والمتهمين الـ 9، والمأموريات التى توجهت لضبطهم بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية، فور تحديد الأماكن.

وبدوره قام اللواء محمود منصور مدير أمن القاهرة بنقل تحيات الوزير للواء أشرف الجندى مدير المباحث والعميد نبيل سليم والعميد محمود هندى مفتش مباحث شرق القاهرة والعقيد عمرو إبراهيم مفتش مباحث مدينة نصر والعقيد وائل غانم مفتش مباحث المرج، والمقدم خالد سيف رئيس مباحث مدينة مصر أول، والمقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم ثان مدينة نصر، ورؤساء مباحث أقسام المرج وعين شمس والسلام، بالإضافة إلى معاونى مباحث قسم أول مدينة نصر كلا من محمد حلمى، ومحمد أشرف، ومحمود القاضى، وأحمد الوكيل، وكريم عز العرب.

وكان بلاغاً قد ورد إلي قسم مدينة نصر أول بالعثور على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة القسم ، وبداخلها 19 حقيبة أموال " 9 فارغة ، 10مغلقة" وما قرره موظف أمن وفنى بالشركة أنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها إيهاب . ع . أ 44 سنه ، مُقيم بالشرابية" وبحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليون و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك وحال تواجدهما بشارع عبدالرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة وبداخلها 29 صندوق بهم مبالغ مالية قدرها " 18 مليون و835 ألف جنيه ، 5 آلاف دولار " وكان فى انتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وهروبهم .

على الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد عدد 7 متهمين من مرتكبى الواقعة ، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط خمسة منهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .

وبتكثيف الجهود تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ، والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم ضبط السائق الهارب حال تواجده بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة العجوزة ، وبحوزته حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه ، وبإرشاده تم ضبط عدد 4 حقائب سفر بداخلهم مبالغ مالية من المستولى عليها بشقة مستأجرة بذات الشارع .

كما أسفرت الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط أحد الهاربين "فوزى .م.م عاطل –سن 41 له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية ضرب وبحوزته حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه وسيارة ماركة "كيا" قام بشرائها بمبلغ 200 ألف جنيه من متحصلات السرقة .

بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من محمد .أ.ع عاطل 43 سنه، صابر .ك.أ عاطل –سن 32 وبحوزة الأول مبلغ مالى من متحصلات السرقة ،واللذان قاما بمساعدة المتهمين فى الإختباء عقب إرتكابهم الحادث .

وبحصر الأموال المضبوطة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى مع المتهمين المضبوطين تبين أنها تقارب الـ"14 مليون جنيه".

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والمتبقى من المبالغ المالية المستولى عليها .