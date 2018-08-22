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وزير الداخلية الإيطالى يلوح مجددا بإعادة نحو 170 مهاجرا إلى ليبيا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:14 ص
وزير الداخلية الإيطالى يلوح مجددا بإعادة نحو 170 مهاجرا إلى ليبيا ماتيو سالفينى وزير الداخلية الإيطالى
روما /أ ش أ/
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 لوح وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، مجددا بإعادة نحو 170 مهاجرا غير شرعى إلى ليبيا، بعد السماح لهم برسو سفينتهم فى صقلية، وقد وصلت السفينة ديتشوتو التى أنقذت المهاجرين قبل خمسة أيام، إلى ميناء كاتانيا الثلاثاء فى توقف لأسباب فنية.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة عن سالفينى قوله إنه لن يسمح للمهاجرين بالنزول من السفينة إلا بعد التزام الاتحاد الأوروبى بأخذ عدد منهم.

وأضاف قائلا "إما أن تبدأ أوروبا بالدفاع عن حدودها بشكل جدى وتتبادل توزيع المهاجرين، أو أننا سنبدأ إعادتهم إلى الميناء الذى جاؤوا منه".

وكان قد رست سفينة (ديتشوتّو) التابعة لخفر السواحل الإيطالي، التى تحمل على متنها مهاجرون كان قد تم إنقاذهم من البحر المتوسط، فى مدينة "قطانية" بجزيرة صقلية بإيطاليا، دون السماح لهم بالنزول إلى الأراضى الإيطالية.

 


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