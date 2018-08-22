وزير التنمية المحلية يبحث استغلال الأنماط السياحية غير التقليدية بالمحافظات

كتب : اشرف عزوز

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً لكافة المحافظات، بموافاة الوزارة بالأنماط السياحية غير التقليدية المتوفرة بالمحافظة، وغير المستغلة بطريقة مناسبة ( سياحة علاجية – سياحة دينية – قرى ذات طابع سياحى .... إلخ ) ومواقعها ورؤية المحافظة لاستغلالها بالصورة الأمثل لتحقيق عائد مناسب منها، و ذلك فى إطار خطة الحكومة لزيادة الإيرادات المحققة فى مجال السياحة، خاصة الغير مستغلة منها لدعم الاقتصاد القومى للدولة وزيادة مواردها.

وطالب اللواء محمود شعراوى المحافظات، بسرعة إرسال البيانات المطلوبة قبل يوم 28 أغسطس الجارى للتنسيق مع الجهات المعنية، لتطويرها وتفعيلها.