video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين يستعرض تقريرا عن توافر السلع والخبز للمواطنين أول وثانى أيام العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:53 ص
وزير التموين يستعرض تقريرا عن توافر السلع والخبز للمواطنين أول وثانى أيام العيد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
استعرض الدكتور على المصيلحىن وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن موقف الحالة التموينية من خلال تقارير غرف العمليات المركزية بوزارة التموين وغرف العمليات بمديريات التموين ودورها فى تفقد ومتابعة الحالة التموينية خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى.
 
ووجه المصيلحى، فى بيان للوزارة، الإدارات المختصة بقطاعات الوزارة الرقابية بالقيام بمجموعة من الحملات التموينية للمرور على محلات البقالة التموينية والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الاساسية والغذائية والتأكد من الصلاحيات اللازمة، وكذلك الالتزام بتعليق الأسعار والإعلان عنها للمواطنين، كما تم المرور على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الأساسية والتموينية واللحوم والدواجن.
 
كما قامت الحملات بالمرور على المخابز البلدية للتأكد من توافر الخبز البلدى وصرفه بانتظام للمواطنين، و أسفرت المجهودات الرقابية عن تحرير بعض المحاضر للمخالفين.
 
وأكد المصيلحى على تواجد ممثل عن وزارة التموين أيضاً فى غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة الموقف والحالة التموينية على مدار اليومين الماضيين وسيتواجد ممثل الوزارة بغرفة العمليات طوال ايام العيد لرصد توافر السلع الأساسية والتعامل مع أى شكاوى قد تظهر.
 
كما تابع الوزير موقف أعمال غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات أيضا للتأكد من ضمان توافر السلع التموينية والأساسية وتوافر الخبز والبوتاجاز واللحوم والدواجن، مع استمرار توجيه الحملات للمرور على كل المنشآت التموينية.
 
كما تم مسبقاً صرف حصص إضافية من الدقيق للمطاحن لصرفها للمخابز وضمان وجود أرصدة لدى المخابز لاستخدامها فى إنتاج العيش البلدى لضمان توافر الخبز وعمل المخابز طوال أيام العيد دون توقف.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قبل عيد الأضحى بساعات .."التموين" تشن حملات على الأسواق لضبط المتلاعبين فى المنتجات.. التحفظ على 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبرا الخيمة.. وتوعية المواطنين بأشكال الأختام لمعرفة اللحوم

التموين: التنسيق مع الطب البيطرى لمراقبة محلات الجزارة طوال أيام العيد

تحرير 171 محضرا وضبط 11.6 طن سكر و300 كيلو دقيق فى حملة تموينية بأسيوط

وزير التموين

المصيلحى

السلع والخبز

المواطنين

عيد الاضحى




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة