وزير الأوقاف يشكر قيادات الوزارة وأئمتها على أدائهم المشرف فى ساحات العيد

بعث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برسالة شكر لقيادات الوزارة على جهودهم فى عملهم خلال عيد الأضحى، قائلاً: يسعدنى أن أحيى الجهود المشرفة لغرف العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية على مستوى المديريات الإقليمية وقيادات الأوقاف وأئمتها لجهودهم المشرفة فى أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وفِى مشروع صكوك الأضاحى.

وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن صكوك الأضاحى حققت معظم المديريات أرقامًا غير مسبوقة قاربت ضعف العام الماضى فى عدد من المحافظات، مما يعكس ثقة المجتمع فى الدور المجتمعى للوزارة، ويشجع القائمين على مشروع صكوك الأضاحى على بذل المزيد من الجهد فى خدمة المجتمع، ليكونوا عند حسن ظن من وضعوا ثقتهم فيهم.

وقال الوزير: أخص بالشكر فريق العمل الذى قضى وما زال يقصى عطلة العيد فى متابعة ذبح الأضاحى بمجزر أبى سنبل من قيادات وأئمة الوزارة بمحافظة أسوان، حسبة لوجه الله - عز وجل - وخدمة للوطن والمجتمع.