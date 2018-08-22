video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يؤكد أهمية القراءة العصرية للتراث النقدى العربى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:48 م
وزير الأوقاف يؤكد أهمية القراءة العصرية للتراث النقدى العربى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أهمية القراءة الجديدة والعصرية للتراث النقدى العربى لما يتميز به من تنوع وثراء وفكر، مبينا أن تلك القراءة يمكن أن تشكل أساسا قويا ومتينا لبناء نظرية عربية فى النقد الأدبى، لا تنفصل عن تاريخها ولا عن هويتها ولا عن واقعها.

وقال جمعة - فى أحدث كتاب صدر له عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان (الفكر النقدى بين التراث والمعاصرة.. نحو نظرية عربية معاصرة فى النقد الأدبى) - "إن العلاقة بين التراث والمعاصرة فى الفكر النقدى العربى ليست علاقة عداء أو قطيعة، ولن تكون، ولا ينبغى أن تكون، وأن الوسطية التى يحملها هى منهج ثابت فى كل مناحى الحياة، وعلينا أن نجعل منها ميزانا دقيقا نزن به أمورنا كلها، ونجعلها منهجا ثابتا ومعلما واضحا ننطلق منه فى كل جوانب حياتنا العلمية والفكرية والفلسفية والتطبيقية". 

وأضاف أننا لو أعدنا قراءة تراثنا النقدى قراءة واعية منصفة لوقفنا على كثير من كنوزه ونفائسه، واتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الحياة الأدبية العربية فى عصرها الذهبى كانت تموج بتيارات وحركات نقدية لا تقل حيوية وأهمية عن حركة الحياة الأدبية والنقدية فى القرنين الـ20 والـ21 سواء فى أوروبا أو فى عالمنا العربى، وأن القضايا التى تناولها النقاد العرب القدماء لم تمت بموتهم، وإن الكثير منها مازال حاضرا بقوة فى ثقافتنا الأدبية والنقدية، ومازال قادرا على تشكيل منطلق قوى ومتين لنظرية عربية حديثة فى النقد الأدبى.

وتابع "نحن لا نتعصب للقديم لمجرد قدمه، ولا نسلم زمام عقلنا للتقليد الأعمى دون أن نمعن النظر فيما ينقل إلينا أو يلقى علينا، فقد ميز الله (عز وجل) الإنسان عن سائر الخلق بالعقل والفكر والتأمل والتدبر والتمييز.. ونعيب على من أهملوا هذه النعم ولم يوفوها حقها".

وشدد وزير الأوقاف أنه لا يمكن أيضا أن ننسلخ من هذا التراث العريق أو نقف منه موقف القطيعة، فمن لا ماضى له لا حاضر له ولا مستقبل، بل علينا أن نأخذ من الماضى العريق النافع والمفيد الذي ننطلق به فى الحاضر ونؤسس به للمستقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يبعث رسالة شكر لأئمة بعثة الحج ويحثهم على الدعاء لمصر

وزير الأوقاف يشكر قيادات الوزارة وأئمتها على أدائهم المشرف فى ساحات العيد

وزير الأوقاف: فى عيد الفداء والتضحية يجب ألا ننسى من ضحوا فى سبيل وطننا

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

مصر

التراث النقدى العربى

أخبار مصر

تقارير مصرية




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة